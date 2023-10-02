В Казахстане еще одна дорога стала платной

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Министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года «Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск — граница Российский Федерации (на Самару) на платной основе», сообщает Zakon.kz.
В частности, установлено, что участок Уральск – граница Российский Федерации (на Самару) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения III категории граница Российской Федерации – Шымкент используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Уральск – граница РФ (на Бузулук)».
Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях Протяженность платной дороги (участка) – 56 км. Срок использования дороги на платной основе – 20 лет.
Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:
- Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 81 тенге;
- Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 162 тенге;
- Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 244 тенге;
- Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 325 тенге;
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 406 тенге.
Кроме того, предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. Так, в месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грудоподъемности транспорта.
На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).
Приказ вводится в действие с 10 октября 2023 года.