С начала 2026 года в Казахстане выросли государственные пособия для семей с детьми. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, все ежемесячные выплаты этой категории получателей были проиндексированы на 10%.

Повышение связано с индексацией социальных обязательств государства и направлено на дополнительную поддержку многодетных семей и матерей, имеющих государственные награды. Размер пособий по-прежнему рассчитывается в месячных расчетных показателях (МРП), однако из-за увеличения МРП фактическая сумма выплат также выросла.

Кого коснулось повышение

Индексация затронула семьи, воспитывающие четырёх и более детей, а также многодетных матерей, награждённых подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», женщин со званием «Мать-героиня» и обладательниц орденов «Материнская слава» I и II степени.

Размер пособий зависит от количества детей в семье.

Размер выплат в 2026 году

В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге). С учётом этого размер ежемесячных пособий составляет:

семьи с четырьмя детьми — 16,03 МРП (69 330 тенге);

семьи с пятью детьми — 20,04 МРП (86 673 тенге);

семьи с шестью детьми — 24,05 МРП (104 016 тенге);

семьи с семью детьми — 28,06 МРП (121 359 тенге);

при восьми и более детях — по 4 МРП на каждого ребёнка (17 300 тенге).

Выплаты матерям с государственными наградами

Также увеличены пособия для многодетных матерей:

обладательницы подвески «Күміс алқа» получают 6,4 МРП — 27 680 тенге;

обладательницы «Алтын алқа», звания «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава» — 7,4 МРП, или 32 005 тенге.

Нужно ли подавать заявление

В Министерстве труда отметили, что индексация проводится автоматически. Если семья или мать уже получает соответствующее пособие, обращаться в государственные органы дополнительно не требуется — повышенные выплаты начисляются с января 2026 года.

Казахстанцам вернут деньги за завышенные коммунальные счета Казахстанцам вернут излишне уплаченные суммы, если будет установлено необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги. Об...

После тревожной информации школу в Костанайской области закрыли на дезинфекцию В селе Боровское Костанайской области временно приостановили работу школы-гимназии имени Габбаса Жумабаева. В учебном заведении...

ДТП произошло на перекрёстке в Костанае 5 марта 2026 года на пересечении улиц Текстильщиков и К. Батыра в Костанае произошло дорожно-транспортное...