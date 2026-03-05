С начала 2026 года в Казахстане выросли государственные пособия для семей с детьми. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, все ежемесячные выплаты этой категории получателей были проиндексированы на 10%.
Повышение связано с индексацией социальных обязательств государства и направлено на дополнительную поддержку многодетных семей и матерей, имеющих государственные награды. Размер пособий по-прежнему рассчитывается в месячных расчетных показателях (МРП), однако из-за увеличения МРП фактическая сумма выплат также выросла.
Кого коснулось повышение
Индексация затронула семьи, воспитывающие четырёх и более детей, а также многодетных матерей, награждённых подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», женщин со званием «Мать-героиня» и обладательниц орденов «Материнская слава» I и II степени.
Размер пособий зависит от количества детей в семье.
Размер выплат в 2026 году
В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге). С учётом этого размер ежемесячных пособий составляет:
-
семьи с четырьмя детьми — 16,03 МРП (69 330 тенге);
-
семьи с пятью детьми — 20,04 МРП (86 673 тенге);
-
семьи с шестью детьми — 24,05 МРП (104 016 тенге);
-
семьи с семью детьми — 28,06 МРП (121 359 тенге);
-
при восьми и более детях — по 4 МРП на каждого ребёнка (17 300 тенге).
Выплаты матерям с государственными наградами
Также увеличены пособия для многодетных матерей:
-
обладательницы подвески «Күміс алқа» получают 6,4 МРП — 27 680 тенге;
-
обладательницы «Алтын алқа», звания «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава» — 7,4 МРП, или 32 005 тенге.
Нужно ли подавать заявление
В Министерстве труда отметили, что индексация проводится автоматически. Если семья или мать уже получает соответствующее пособие, обращаться в государственные органы дополнительно не требуется — повышенные выплаты начисляются с января 2026 года.
