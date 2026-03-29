В Казахстане готовят к принятию новый закон о статусе столицы

— Сегодня, 11:35
Проект нового конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан» опубликован для публичного обсуждения. Документ подготовлен Министерством национальной экономики РК, передает informburo.kz

Как отмечается, законопроект направлен на устойчивое развитие столицы и повышение эффективности государственного управления. В нём прописаны особенности работы местных органов власти, а также полномочия маслихата и акимата в сферах градостроительства, экологии, транспорта, миграции и земельных отношений.

Документ также определяет границы столицы и её пригородной зоны, вводит понятие центра организации дорожного движения, а также устанавливает единые требования к архитектурному облику и дизайн-коду города. Отдельно регулируются вопросы инфраструктуры, строительства и развития городской среды.

Одним из нововведений станет оптимизация полномочий маслихата и акимата — предполагается исключение дублирующих функций, которые уже закреплены в других законах.

Кроме того, планируется создание специальной организации, которая будет заниматься развитием столицы. В её задачи войдут привлечение инвестиций, продвижение туристического потенциала, подготовка к международным мероприятиям, а также внедрение инновационных решений, в том числе в сфере «зелёной» энергетики.

Отдельный блок касается транспортной системы. Центр организации дорожного движения будет управлять парковками, контролировать их использование, а также координировать движение грузового и крупногабаритного транспорта.

В документе также закрепляются требования к единому архитектурному стилю столицы. Они распространяются на здания, инфраструктуру, рекламные конструкции, освещение и городское оформление.

Особое внимание уделено лесопарковой зоне: на её территории запрещается деятельность, способная нанести вред экосистеме, включая загрязнение, нарушение почвенного покрова, охоту и другие виды вмешательства.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 июля. При этом действующий закон о статусе столицы от 2007 года утратит силу.



