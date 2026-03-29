В Казахстане готовят к принятию новый закон о статусе столицы

Проект нового конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан» опубликован для публичного обсуждения. Документ подготовлен Министерством национальной экономики РК, передает informburo.kz

Как отмечается, законопроект направлен на устойчивое развитие столицы и повышение эффективности государственного управления. В нём прописаны особенности работы местных органов власти, а также полномочия маслихата и акимата в сферах градостроительства, экологии, транспорта, миграции и земельных отношений.

Документ также определяет границы столицы и её пригородной зоны, вводит понятие центра организации дорожного движения, а также устанавливает единые требования к архитектурному облику и дизайн-коду города. Отдельно регулируются вопросы инфраструктуры, строительства и развития городской среды.

Одним из нововведений станет оптимизация полномочий маслихата и акимата — предполагается исключение дублирующих функций, которые уже закреплены в других законах.

Кроме того, планируется создание специальной организации, которая будет заниматься развитием столицы. В её задачи войдут привлечение инвестиций, продвижение туристического потенциала, подготовка к международным мероприятиям, а также внедрение инновационных решений, в том числе в сфере «зелёной» энергетики.

Отдельный блок касается транспортной системы. Центр организации дорожного движения будет управлять парковками, контролировать их использование, а также координировать движение грузового и крупногабаритного транспорта.

В документе также закрепляются требования к единому архитектурному стилю столицы. Они распространяются на здания, инфраструктуру, рекламные конструкции, освещение и городское оформление.

Особое внимание уделено лесопарковой зоне: на её территории запрещается деятельность, способная нанести вред экосистеме, включая загрязнение, нарушение почвенного покрова, охоту и другие виды вмешательства.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 июля. При этом действующий закон о статусе столицы от 2007 года утратит силу.

