В Казахстане предлагают изменить действующую систему медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения. С депутатским запросом выступила сенатор Жанна Асанова совместно с коллегами, сообщает BAQ.KZ.
Централизация и риски
По словам депутатов, процедура сегодня чрезмерно централизована. Освидетельствования фактически проводятся только в государственных медицинских организациях, располагающих лабораторной базой, возможности которых ограничены. В Алматы, например, при населении более двух миллионов человек работают всего две государственные лаборатории, принимающие всех лиц с подозрением на опьянение.
Монополия и недоверие к результатам
Сенатор отметила, что сложившаяся модель привела к фактической монополии на проведение исследований. Отсутствие альтернативы, по её мнению, снижает доверие к выводам экспертизы и создаёт почву для возможных злоупотреблений.
Потери времени и нагрузка на полицию
Депутаты также указали на серьёзные временные издержки. Из-за перегруженности и удалённости лабораторий граждане часами находятся в уязвимом процессуальном положении, а сотрудники полиции несут несоразмерные затраты времени и ресурсов, что снижает общую эффективность правоохранительной системы.
Новые вызовы и вещества
В запросе подчёркивается, что сегодня речь идёт не только об алкогольном опьянении. Всё чаще выявляются синтетические, комбинированные и токсические вещества, обнаружение которых требует более широких лабораторных возможностей и современных методов исследования.
Потенциал частных лабораторий
Сенаторы обратили внимание на то, что в стране действует развитая сеть частных лабораторий с современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Однако этот потенциал практически не используется. При этом прохождение расширенных исследований возможно за счёт самих граждан — без дополнительной нагрузки на бюджет.
Предлагаемые изменения
В связи с этим предлагается внедрить модель медицинского освидетельствования с участием аккредитованных частных лабораторий, включив их в единый реестр наряду с государственными. Также предлагается закрепить механизмы аккредитации, процессуального признания заключений и право граждан на выбор лаборатории или проведение повторной проверки.
