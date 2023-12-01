В Казахстане хотят ограничить скорость автобусов в населенных пунктах

МВД РК подготовило изменения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения коснулись движения в населенных пунктах. Их скорость в населенных пунктах не должна превышать 50 км в час.

Поправка предусматривает, что разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

По информации МВД, эта норма вводится в связи с тем, что ДТП с участием автобусов многократно увеличивают тяжесть последствий в них. Введение данной нормы позволит повысить безопасность перевозок пассажиров и снизить количество ДТП с участием автобусов, считают в МВД.

«При скорости 50 км/ч значительно снижается смертность и травматизм. По статистике ВОЗ, снижение скоростного режима до 50-ти км/ч снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25%, повышает шансы на выживание», – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.

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