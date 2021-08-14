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В Казахстане хотят ограничить вывоз за границу овощей

24.kz

Ввести квоты на их экспорт из Казахстана предложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

В ходе заседания правительства он пояснил, что с сентября по декабрь растет спрос на овощи со стороны приграничных стран. «В случае неконтролируемого вывоза продукции из Казахстана, необходимо ввести квотирование на экспорт таких товаров», – отметил Султанов.

Также для того, чтобы сельхозпродукты перестали дорожать, акиматы должны усилить мониторинг и контроль за недопущением надбавок и превышение предельных цен со стороны бизнеса. Помимо этого, нужно усилить межрегиональную кооперацию по поставкам товаров между социально-предпринимательскими корпорациями.

Для этого нужно изменить правила и разрешить стабфондами обмениваться товарами. Между тем, по словам Султанова, в Казахстане продолжают дорожать лук и капуста. Лук с начала года вырос в цене на 29%, или на 23 тенге. Капуста – на 22%, или на 20 тенге. Снижение цен ожидается в конце этого месяца по причине массового сбора урожая.

Вместе с тем, по словам Султанова, социально значимое продовольствие подорожали на 10,3% с начала года. Именно поэтому министр торговли и интеграции предлагает ограничить вывоз казахстанских овощей за границу, но решение ещё не принято.

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