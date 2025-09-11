Министерство внутренних дел РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа об исключении электронного чипа из водительских удостоверений, передает BAQ.KZ.

В документе отмечается, что необходимость в чип-модулях отпала, так как все их функции выполняют государственные базы данных и информационные системы.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 сентября на портале «Открытые НПА».

"Письмо учителю" - Баймагамбетова Дана Сабитовна Уважаемая Дана Сабитовна! Сердечно поздравляю Вас с Днём учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за Ваш...

"Письмо учителю" - Регель Надежда Васильевна Я хочу рассказать об учителе, с которым нам посчастливилось соприкоснуться — Регель Надежде Васильевне, учителе...