В Казахстане хотят отказаться от чипов на правах. Почему?

— Сегодня, 16:12
Фото взято с gov.kz

Министерство внутренних дел РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа об исключении электронного чипа из водительских удостоверений, передает BAQ.KZ.

В документе отмечается, что необходимость в чип-модулях отпала, так как все их функции выполняют государственные базы данных и информационные системы.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 сентября на портале «Открытые НПА».



