В Казахстане ищут альтернативные источники для начисления госпремий Отбасы банка. Подробности рассказали в министерстве промышленности, передает LS.
В ответ на официальный запрос редакции ведомство сообщило, что со стороны министерства финансов было инициировано предложение о начислении премии от государства за счет собственных средств Отбасы банка.
«Сегодня данные предложения прорабатываются совместно с заинтересованными сторонами. Однако вопрос об отмене начисления госпремии не рассматривается. В связи с этим окончательное решение по данному вопросу не принято», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в настоящее время данные выплаты осуществляются из республиканского бюджета. Ее ежегодный размер составляет 20% от суммы вклада, не превышающий 200 МРП (157 280 тенге).
Ранее LS писал о том, что со 2 июня текущего года при досрочном полном погашении предварительных и промежуточных жилищных займов Отбасы банка сбережения на привязанном к кредиту депозите будут направлены в счет погашения остатка основного долга. Данный вклад закроется автоматически.
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