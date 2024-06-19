В Казахстане хотят по-новому рассчитывать тарифы на газ

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в работу проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О поправках по вопросам газовой отрасли рассказал депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

«Национальный оператор по газовой отрасли будет согласовывать задания на проектирование строительства объектов единой системы снабжения товарным газом и их проектно-сметную документацию. А также осуществлять техническое сопровождение проектов строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета. Кроме того, стимулировать бережливое употребление газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. Государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций и внедрение новых методов тарифообразования», – озвучил Едил Жанбыршин.

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