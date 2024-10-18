Налоговые ставки для некоторых видов бизнеса могут повыситься. Зампредседателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов рассказал LS, кого могут коснуться данные изменения.

По его словам, в проекте нового кодекса в рамках специального налогового режима на основании упрощенной декларации предусматривается две ставки для B2B и B2C. На текущий момент деления нет, и она составляет 3%. Теперь же в новом документе для B2B этот показатель хотят повысить до 12%.

Жаркенов пояснил, что это повлияет на бизнес и на устоявшиеся логистические цепочки, а также нарушит работу с крупными поставщиками продукции.

«В страну завозится большими партиями товар, который распределяется по точкам через дистрибуцию или дилерскую сеть. И теперь ставка для всех этих промежуточных звеньев и потребителей в виде магазинов становится 12%, а не 3%», – пояснил Жаркенов.

Он отметил, что предприниматели будут вынуждены менять механизм работы. И в итоге это, по словам Жаркенова, скажется на цене товара и на конечном потребителе.

Вместе с тем он пояснил, что данное повышение со стороны государства вводится для того, чтобы бизнес не злоупотреблял ненужными оптимизациями. При этом зампред не отрицает, что к подобной практике некоторые предприниматели прибегают. Однако собеседник напомнил, что существуют определенные расчеты, когда эти оптимизации можно выявить.

«Мы полагаем, что необходимо усилить именно эту часть. Но абсолютно всем перекрывать кислород через такую гигантскую ставку в 12% – это явно чрезмерно. Надеюсь, что в рамках рассмотрения в мажилисе, где сейчас находится законопроект по новому Налоговому кодексу, мы сможем убедить депутатов, чтобы они все-таки вмешались в ситуацию и исправили данную ставку», – резюмировал Жаркенов.

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