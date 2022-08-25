В Казахстане хотят упростить получение страховки при мелких ДТП

Это станет возможным благодаря внедрению в стране европротокола.

Этот принцип широко применяется в международной практике – в странах Европы и некоторых странах СНГ.

Европротокол – это упрощённое оформление документов о ДТП, при котором не требуется участие сотрудников полиции и решение суда. Оформлять ДТП можно будет через мобильное приложение, независимо от того, в какой страховой компании застрахованы участники аварии. В пилотном режиме европротокол в Казахстане начнут тестировать с января 2023 года. На постоянной основе эту процедуру введут с января 2024 года. Оформить по европротоколу можно будет лишь те ДТП, в которых участниками являются два автовладельца. При этом есть ряд условий: нет вреда здоровью участников ДТП; материальный ущерб не превышает сумму в 100 МРП; оба участника согласны со своим статусом — потерпевший и виновник.

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