В Казахстане хотят ввести декларирование зарубежных онлайн-покупок

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С 2025 года в стране планируется запустить обязательное таможенное декларирование товаров электронной торговли, передает LS.
Соответствующие поправки министерство нацэкономики хочет внести в Кодекс «О таможенном регулировании в РК».
В МНЭ считают, что данная поправка позволит определить статус товаров, приобретаемых физлицами на зарубежных интернет-площадках. Это, в свою очередь, устанавливает возможность регулирования данного рынка.
Также ожидается, что это улучшит таможенное администрирование товаров электронной торговли, принесет дополнительные поступления в бюджет за счет таможенных платежей и налогов, позволит контролировать соблюдение технических регламентов и обеспечит безопасность ввозимых товаров.
Публичное обсуждение документа продлится до 10 июля текущего года.