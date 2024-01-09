В Казахстане хотят ввести новый налоговый режим

На брифинге в правительстве вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о предложении по изменению способа удержания налогов с таксистов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

«Сейчас для таксистов действует специальный налоговый режим. По закону они могут зарегистрироваться в качестве ИП и платить налог в размере 1% через мобильное приложение. Согласно требованию, они должны прийти в налоговые органы и зарегистрироваться, либо могут зарегистрироваться онлайн (как ИП – прим.авт.) через мобильное приложение. Однако, по новым требованиям мы рассматриваем оператора в качестве налогоплательщика. Есть такое предложение. Например, если таксист работает через оператора, оператор удержит налог и перечислит его в бюджет. (…) Мы думаем, что это будет нормой будущего кодекса. Мы обсуждаем этот вопрос с бизнесом», — сообщил вице-министр Ержан Биржанов.

Он также добавил, что в новом Налоговом кодексе как раз прорабатывается введение отдельного налогового режима по «платформенной занятости», где налог в 1% будет автоматически удерживаться у агрегатора такси.

Таким образом, не нужно будет заставлять всех таксистов декларировать свои доходы. Напомним, летом прошлого года в Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению курьеров и водителей такси. Отмечается, что казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться налоговом законодательстве. Чтобы это исправить, и был запущен проект, в рамках которого таксисты и курьеры могут выбрать налоговый режим с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

@Автор: Мими БутенкоЖанна Мусабаева

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