В Казахстане хотят запустить еще один льготный кредит

В Казахстане планируют запустить еще одну программу льготного кредитования для бизнеса. Об этом LS сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.

Он пояснил, что в сфере машиностроения разрабатывается комплекс мер, включающих определенные преференции.

«Если крупные машиностроители в порядке и работают, маленькие предприятия не могут даже получить доступ к кредитам. Мы сейчас работаем, чтобы в рамках «Даму» было отдельное финансирование предприятий малого машиностроения», – сообщил Оспанов.

Вице-министр уточнил, что пока ведется обсуждение и разработка. После чего данную программу планируется внедрить — со следующего года.

В целом, ожидается, что условия будут рыночные, а ставки — не больше 9-10%, с облегченными условиями и гарантированием. Предполагаемый объем средств на субсидирование ставок вознаграждения составляет не более 10 млрд тенге. В первую очередь будут охвачены малые предприятия в сфере машиностроения.

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