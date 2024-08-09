В Казахстане исключат «кредитный шопинг»

В Казахстане законодательно прописали меры для снижения рисков в потребительском кредитовании и защиты прав заемщиков, сообщает kapital.kz Например, казахстанцы могут через портал электронного правительства установить запрет на кредиты. Если при наличии такого запрета микрофинансовые организации (МФО) оформят кредит без биометрической идентификации или без получения согласия супруга, то МФО будут нести ответственность и соответствующие убытки. Об этом председатель Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов сказал во время прямого эфира на странице проекта Fingramota.

Кроме того, предусмотрены меры для пресечения так называемого «кредитного шопинга». Это когда один заемщик за короткое время берет несколько микрокредитов в разных организациях. МФО обязали в онлайн-режиме отправлять информацию в кредитные бюро, чтобы могли видеть задолженность каждого клиента.

Еще одно изменение касается расчета кредитной нагрузки. Вместо коэффициента долговой нагрузки (КДН) вводится показатель DTI (Debt to income). То есть расчет будет производиться не от месячного дохода заемщика – раньше платеж по всем кредитам не должен был превышать половину доходов. Теперь же показатель будет рассчитываться как отношение суммы всех кредитных обязательств заемщика к его чистому годовому доходу. Это позволит исключить ситуации завышения заемщиком своих доходов и снизить риски неуплаты по микрокредитам.

Вместе с тем теперь в стране будет микрофинансовый омбудсман, он будет заниматься урегулированием проблемных ситуаций, а его решения будут обязательными для всех микрофинансовых организаций. Дополнительно для урегулирования задолженности введен запрет на продажу кредитов коллекторским агентствам на два года. А в дальнейшем продажа будет возможна только после попытки урегулирования. Это позволит минимизировать время разрешения проблем и избавит от необходимости обращаться к регулятору

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