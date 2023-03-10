В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя

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Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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Профессиональный праздник педагогов — День учителя — будет отмечаться 5 октября. Соответствующее постановление принято правительством республики/
«Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителя, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира», — отмечается на сайте правительства республики.
«День учителя — это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества», — говорится в тексте сообщения пресс-службы премьер-министра.
По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.
Ранее отмечалось, что автором постановления об изменении даты празднования Дня учителя стал Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения