В Казахстане изменили концепцию развития здравоохранения до 2026 года

Постановлением правительства Казахстана от 29 февраля 2024 года внесены изменения в Концепцию развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены целевые индикаторы и ожидаемые результаты.

Так, ожидается, что:

продолжительность жизни к 2026 году составит 75,1 лет (в 2023 году она составляла 74,2 года);

увеличение доли граждан Казахстана, ведущей здоровый образ жизни к 2025 году составит 45%, к 2026 году показатель не установлен (в 2023 году – 30%);

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями вырастет к 2026 году до 81% (в 2023 году – 73%);

материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми –снизится до 9,9 (в 2023 году – 10,8);

младенческая смерстность, на 1000 родившихся живыми –снизится до 7,1 (в 2023 году – 7,4);

показатель достоверности лабораторных исследований СЭС составит 95% (в 2023 году – 93%);

уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом, на 10 тыс. сельского населения –вырастет до 88% (в 2023 году – 87,6%);

доля закупа единым дистрибьютором отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, в % к общему объему закупа –достигнет 50% (в 2023 году – 40%);

уровень охвата населения в системе ОСМС к 2026 году вырастет до 90% (в 2023 году – 86,5%).

Кроме того, разработан План действий по реализации Концепции развития здравоохранения РК до 2026 года.

В частности, планируется:

Пересмотр отечественных стандартов по качеству воздуха в жилых помещениях и выбросам вредных веществ в окружающую среду (питьевая вода, почва) в соответствии с международными стандартами. Внедрение современных методик скрининга, диагностики и лечения для повышения качества специализированной диабетологической помощи в Казахстане. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ.

Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни. Внедрение проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья». Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские. Внедрение новых вакцин для вакцинации против вируса папилломы человека и ряд других мероприятий.

Также планируется, реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20-ти современных больниц и 2-х научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в городах. Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Петропавловске, Караганде, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Таразе, Кызылорде, Актау, Павлодаре, Костанае.

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