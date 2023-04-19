В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников

Приказом министра просвещения РК от 13 апреля 2023 года внесены изменения в правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлено, что экзамен по казахскому языку проводится с целью оценивания освоения обучающимися содержания программ по предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и по предмету «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8 классы), общего среднего (10 класс) образования в письменной и устной форме (аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо).

Время проведения экзамена определяется педагогическим советом организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.

Итоговая оценка по предметам «Казахский язык», «Казахский язык и литература» выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому.

При этом промежуточная аттестация по итогам учебного года не проводится.

Эта норма вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

В целом правила предусматривают, что оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в форме формативного и суммативного оценивания.

Формативное оценивание, в том числе домашней работы, проводится для мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках) или устно.

При формативном оценивании на уроке педагог осуществляет обратную связь, форму и частоту которой он определяет самостоятельно.

Результаты формативного оценивания осуществляются в выполненных работах обучающихся и/или в электронных журналах в виде баллов, педагог может вносить комментарии.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогами в форме суммативного оценивания для определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебного материала по завершении изучения разделов (сквозных тем), четверти.

В 1-ом классе учебные достижения обучающихся не оцениваются.

По результатам формативного и суммативного оценивания за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ) учащимся 2-11 классов выставляются баллы, которые учитываются при оценивании учебных достижений за четверть.

При этом форма (контрольная, практическая или творческая работа, проект, эссе, диктант, изложение, сочинение, тестирование) и время проведения на уроке для выполнения СОР определяются педагогом самостоятельно.

Максимальный балл за СОР составляет не менее 7 и не более 15 баллов в 1-4 классах, не менее 7 и не более 20 баллов в 5-11(12) классах.

При выставлении итогового балла за СОР и СОЧ не учитываются помарки и оформление условий учебных заданий и задач, за поведение баллы не снижаются.

При учебной нагрузке 1 час в неделю СОР проводится не более двух раз в четверти с объединением разделов, итоговая оценка выставляется за полугодие.

СОР проводится не более трех раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учетом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырех и более разделов/сквозных тем в четверти. Разрешается его проведение в два этапа.

При оценивании учащихся на дому педагог разрабатывает дифференцированные или индивидуальные задания с учетом учебной нагрузки и изученного им учебного материала.

СОР и СОЧ не проводятся по предметам: «Художественный труд», «Музыка», «Физическая культура», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», «Начальная военная и технологическая подготовка», «Светскость и основы религиоведения» и «Цифровая грамотность» в начальной школе, по итогам четверти/полугодия и учебного года выставляется «зачет» («незачет»).

При сокращенной учебной нагрузке в 10-11-х классах при выборе предметов углубленного и стандартного уровня инвариантного компонента по данным предметам проводится суммативное оценивание, кроме учебных предметов «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование».

По учебным предметам 10-11-го класса, выбранным за счет часов вариативного компонента, суммативное оценивание не проводится, в конце учебного года выставляется «зачет» («незачет»).

Также говорится, что для обеспечения объективности оценивания результатов обучения при возникновения спорных вопросов по учебным предметам, по которым СОЧ проводится в письменной форме, по решению педагогического совета педагогами проводится модерация в сроки, не позднее 1 (одного) дня до выставления оценок за СОЧ.

При проведении модерации суммативные работы обучающихся за четверть, баллы которых подлежат изменению, перепроверяются. Балл за СОЧ по итогам модерации изменяется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Учащиеся, отсутствовавшие в день проведения суммативного оценивания по объективным причинам (по состоянию здоровья, смерти близких родственников, в связи с участием в соревнованиях, конференциях, олимпиадах и конкурсах научных проектов всех уровней, в связи с неблагоприятными метеоусловиями), проходят суммативное оценивание по индивидуальному графику.

При несдаче суммативной работы до окончания текущей четверти/полугодия обучающемуся выставляется в электронном журнале отметка «временно не аттестован» до получения положительной оценки суммативной работы. По итогам сдачи суммативной работы выставляется четвертная/полугодовая оценка.

При отсутствии результатов СОР и СОЧ обучающийся является временно не аттестованным.

Письменные суммативные работы обучающихся за текущий учебный год хранятся в школе до конца учебного года.

Результаты суммативного оценивания обучающихся в виде баллов выставляются в журнал (бумажный/электронный) и переводятся в четвертную и годовую оценки по утвержденной шкале перевода баллов.

Информация по итогам суммативного оценивания предоставляется обучающимся, родителям или его иным законным представителям в бумажном или электронном формате.

Четвертная оценка выставляется на основании результатов формативного оценивания, СОР и СОЧ в процентном соотношении 25%, 25% и 50%.

При учебной нагрузке 1 час в неделю оценка за полугодие выставляется по результатам формативного оценивания и СОР.

Правила предусматривают, что ученики 1 класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением учащихся, которым рекомендован повторный год обучения по заключению психолого-медико-педагогической консультации по заявлению родителей или иных законных представителей.

Повторный курс обучения в 1 классе оформляется решением педагогического совета.

Годовая оценка по учебным предметам учащимся 2-11 (12) классов выставляется как среднее арифметическое значение суммы четвертных оценок с округлением к ближайшему целому и является итоговой оценкой.

Для обучающихся 2-8 (9) и 10 (11) классов, имеющих годовую оценку «2» по одному или двум предметам, организуется суммативное оценивание за учебный год, включающее содержание материала за учебный год, которое проводится согласно графику, составленному школой.

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое значение годовой оценки и оценки за суммативное оценивание за учебный год с округлением к ближайшему целому.

Учащиеся 2-8 (9) и 10 (11) классов, имеющие годовую оценку «2» по трем и более предметам, оставляются на повторный год обучения.

При получении оценок «3», «4», «5» обучающиеся 2-8 (9) и 10 (11) классов переводятся в следующий класс.

Ученики 2-8 (9) и 10 (11) классов, повторно получившие оценку «2» по одному или двум учебным предметам, подлежат дополнительному суммативному оцениванию за учебный год по данным предметам.

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое значение годовой оценки и оценки за дополнительное суммативное оценивание с округлением к ближайшему целому.

Дополнительное суммативное оценивание проводится до начала нового учебного года.

При получении оценки «2» за дополнительное суммативное оценивание обучающиеся оставляются на повторный год обучения.

Пересмотр четвертных, годовых и итоговых оценок не допускается.

Экзамены

Правила также предусматривают порядок проведения итоговой аттестации обучающихся.

Так, освоение общеобразовательных учебных программ основного среднего, общего среднего образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся и проводится в форме:

итоговых выпускных экзаменов для обучающихся 9 (10) класса;

государственных выпускных экзаменов для обучающихся 11 (12) класса.

Итоговая аттестация обучающихся 1-8 (9), 10 (11) классов не предусмотрена.

Ученики 9 (10) класса, освоившие общеобразовательные учебные программы основного среднего образования, сдают четыре экзамена, один из них — по выбору. Учащиеся 11 (12) класса, освоившие общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, сдают итоговую аттестацию в виде пяти экзаменов, один из них – по выбору.

Итоговая аттестация для учащихся 9 (10) класса проводится в следующих формах:

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе);

письменный экзамен по математике (алгебре);

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика).

Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) класса проводится в следующих формах:

письменный экзамен по казахскому языку /русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/ таджикским/ узбекским языком обучения (язык обучения);

письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

устный экзамен по истории Казахстана;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/ уйгурским / таджикским/ русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика).

Итоговая аттестация для обучающихся 11 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме письменного экзамена:

по казахскому языку/русскому языку (язык обучения);

по алгебре и началам анализа.

Итоговая аттестация для обучающихся 12 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:

тестирования по истории Казахстана;

тестирования по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

тестирования по предмету по выбору обучающегося (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика).

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2023 года.

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