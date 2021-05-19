В Казахстане изменились правила медосмотра для получения водительских прав

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 мая 2021 года внес изменения в Правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, передает zakon.kz.

В частности, теперь нет требования о прохождении флюорографии.

Медицинский осмотр претендентов включает осмотр терапевта, специалистов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ, — говорится в документе.

Так, в состав комиссии включаются врачи: терапевт, окулист, оториноларинголог, психиатр с медицинским психологом (либо специалистом психологом), нарколог.

Кроме того, изменен порядок выдачи справки о допуске к управлению транспортным средством.

Прием документов и выдача справки о прохождении медосмотра осуществляется через медицинские организации или через веб-портал «Электронного правительства».

Как отмечается, при подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющим личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «Электронного правительства».

Для получения справки в электронном формате, нужно сформировать запрос на получение государственной услуги на портале, подписанный электронно — цифровой подписью (ЭЦП).

Результат оказания госуслуги направляется в «Личный кабинет» в форме электронного документа.

Если были предоставлены не все необходимые документы или документы с истекшим сроком действия, недостоверные сведения, то вам откажут в оказании госуслуги.

Кроме того, основанием для отказа является отрицательный результат медицинского осмотра.

Отказ в оказании государственной услуги оформляется письмом за подписью руководителя услугодателя или лица исполняющего его обязанности, с указанием основания отказа, — говорится в правилах.

Напомним, для получения водительских прав необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

результаты медицинского осмотра (медсправка);

документ, подтверждающий оплату за оказание государственной услуги (госпошлина составляет в районе 3 тысяч тенге).

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