В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов

Министр промышленности и строительства приказом от 10 ноября 2023 года внес изменения в Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума изложен в новой редакции в связи с изменениями, произошедшими в жилищном законодательстве. В частности, появились новые понятия, такие как: простое товарищество (ПТ), объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома (ОСИ), капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и т.д.

Так, решение о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации) принимается на собрании, в котором принимает участие более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений. Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Принятые собранием решения, оформленные протоколом, являются документом при рассмотрении спорных и иных вопросов в суде.

Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома при принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации) или отдельных его частей, принимают на собрании следующие документы:

об утверждении сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей;

о принятии решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете;

о согласовании проектно-сметной документации на ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

о сроках проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

В свою очередь местные исполнительные органы при наличии средств местного бюджета осуществляют организацию и финансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов и ремонт (замену) лифтов с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир, нежилых помещений на основании решения собрания.

При наличии средств местного бюджета также осуществляется организация и финансирование капитального ремонта фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту.

Суммы, возвращенные собственниками квартир, нежилых помещений, оператор использует для проведения капитального ремонта общего имущества и ремонт (замену) лифтов в других объектах кондоминиума с условием обеспечения возвратности.

Порядок организации капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума

Для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума председатель объединения собственников имущества либо доверенное лицо простого товарищества открывает сберегательный счет для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума в одном из банков второго уровня.

Собственник квартиры или нежилого помещения для накопления денег на проведение капитального ремонта ежемесячно перечисляет на сберегательный счет деньги в размере не менее 0,005-кратного МРП, в расчете на один квадратный метр полезной площади принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения.

Собственники квартир и нежилых помещений также могут принять решение на собрании об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем размер взноса на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, предусмотренного жилищным законодательством.

При этом собрание правомочно принимать решение при наличии более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Предусматривается, что ОСИ или ПТ предоставляет в банк второго уровня, в котором открыт сберегательный счет, информацию по каждой квартире, нежилому помещению с указанием номера и полезной площади, а также размера ежемесячного взноса по каждой квартире, нежилому помещению.

При переходе права собственности на квартиру, нежилое помещение в многоквартирном жилом доме денежные средства, накопленные прежним собственником квартиры, нежилого помещения на сберегательном счете, засчитываются за новым собственником квартиры, нежилого помещения.

При этом собственник квартиры или нежилого помещения не может требовать возврата или выделения своей доли денежных средств, находящихся на сберегательном счете в банках второго уровня.

При переходе права собственности на квартиру, нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, продавец погашает всю сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт, если она есть.

При непогашении задолженности после установленной даты платежа председатель ОСИ или доверенное лицо ПТ в соответствии с уставом объединения собственников имущества, договором простого товарищества или решением собрания обращается к нотариусу или в суд о принудительном взыскании задолженности.

Указывается, что каждый собственник квартиры, нежилого помещения, оплачивающий взносы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, может получить информацию о накопленных деньгах на принадлежащие ему квартиру, нежилое помещение.

Как осуществляется ремонт

ОСИ или ПТ самостоятельно ведут учет поступающих денег с разбивкой по каждой квартире, нежилому помещению и предоставляют информацию о накоплении денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума по запросу собственника квартиры, нежилого помещения в бумажном виде либо в виде электронного документа, размещенного на общедоступном интернет ресурсе, с соблюдением требований законодательных актов к порядку раскрытия банковской и иной охраняемой законом тайны.

Выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума осуществляет совет дома.

Денежные средства на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума используются только на цели капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума и не могут являться предметом залога по обязательствам собственников квартир, нежилых помещений, за исключением договоров на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума. Расходование денег, накопленных на сберегательном счете, осуществляется только по решению собрания.

Совет дома также осуществляет мониторинг целевого расходования денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.

При этом расходование объединением собственников имущества, простым товариществом денег со сберегательного счета осуществляется только в безналичном порядке на основании надлежащим образом оформленных договоров/контрактов/соглашений/счет-фактур/инвойсов/счетов на приобретение товаров/работ/услуг.

По завершению капитального ремонта оформляется акт целевого использования денег, накопленных на сберегательном счете, подписанный председателем ОСИ, доверительным лицом ПТ, членами совета дома, к которому прилагаются акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума, реестр платежей с указанием суммы и даты оплаты, наименования и реквизитов первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт оплаты и получения товаров/работ/услуг (заявления на перевод в иностранной валюте, квитанции к приходному кассовому ордеру, фискальные чеки, товарные чеки, акты приема-передачи, накладные, грузовые таможенные деклараций).

Фактические затраты на произведенный капитальный ремонт возмещаются всеми собственниками квартир, нежилых помещений соразмерно их долям в общем имуществе объекта кондоминиума.

При признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу собственники квартир, нежилых помещений, не накапливают денежные средства на сберегательном счете на капитальный ремонт.

Документ также предусматривает Порядок организации проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума за счет средств государственного бюджета, в том числе выделенного в виде бюджетного кредита.

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