В Казахстане изменились правила социальных выплат

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Министр труда и социальной защиты населения приказом от 31 января 2022 года внес изменения и дополнения в Правила исчисления размеров социальных выплат, назначения, перерасчета и осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, сообщает zakon.kz.
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Так, лица, имеющие право на получение социальных выплат, обращаются по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, и заявлением в фонд:
1) за назначением социальной выплаты на случай утраты трудоспособности:
- через подразделение медико-социальной экспертизы – при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности;
- через Государственную корпорацию при установлении степени утраты общей трудоспособности на момент обращения.
Заявление подается по принципу «одного заявления».
При этом прием заявления осуществляется:
- по месту расположения подразделения медико-социальной экспертизы соответствующего региона;
- на выездных заседаниях:
- на базе лечебно-профилактических учреждений по месту постоянного жительства (регистрации) заявителя;
- по месту нахождения на лечении в специализированных учреждениях;
- в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по месту пребывания заявителя;
- на дому, в стационаре – если лицо по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии не может явиться на медико-социальную экспертизу;
- заочно – когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, на основании представленных документов, определенных стандартом государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности», с согласия освидетельствуемого лица или законного представителя;
2) за назначением социальной выплаты на случай потери кормильца через госкорпорацию.
При этом лицо, имеющее право на долю социальной выплаты на случай потери кормильца, обращается в отделение государственной корпорации по месту жительства.
3) за назначением социальной выплаты на случай потери работы через:
- государственную корпорацию (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного);
- центр занятости – при регистрации лица, в качестве безработного и обращением по принципу «одного заявления» за назначением социальной выплаты на случай потери работы;
- портал – при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;
- портал «Электронная биржа труда» при регистрации в качестве безработного на указанном портале;
4) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через госкорпорацию;
5) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года через:
- государственную корпорацию;
- портал.
Как отмечается, обращение за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года может осуществляться по принципу «одного заявления» при получении госуслуги «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния».
Заявления на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года рассматривается после регистрации рождения ребенка.
Приказ вводится в действие с 15 февраля 2022 года.
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