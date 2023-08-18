В Казахстане изменились условия льготных ипотек

В Отбасы банке озвучили новые условия льготных ипотек от государства, которые вступят в силу с 15 августа, сообщает krisha.kz

Рассказываем, как изменились условия выдачи займов.

Какие льготные ипотеки есть в Казахстане

Существует два направления с самыми низкими ставками. Участвовать в них могут только те, кто не имеет собственного жилья в течение пяти последних лет и стоит в очереди на жильё в акимате.

Условия льготных ипотек:

Ставка — 2 и 5 % годовых.

Первоначальный взнос — от 10 %.

Срок кредитования — до 20 лет.

Что будет важным при отборе участников

Ключевые критерии:

Дата постановки в очередь на жильё.

Категория постановки.

Приоритет отдадут инвалидам I и II группы и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

Расширили круг созаёмщиков

Это касается людей с инвалидностью, которые могут взять ипотеку под 2 %.

Раньше при нехватке платёжеспособности они могли привлекать только супругов, совершеннолетних детей.

Теперь созаёмщиками могут стать родители, усыновители (удочерители, усыновлённые, удочерённые), братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, а также третьи лица.

Важно: Если инвалид I или II группы недееспособен, то принять участие в госпрограмме он не сможет, так как сделка по покупке квартиры заключается непосредственно с участником.

Также кредитоваться под 2 %, кроме лиц с инвалидностью, могут:

— Семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

— Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

— Многодетные семьи, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени.

На ипотеку по ставке 5 % могут претендовать все остальные категории, стоящие в очереди на жильё в акиматах.

Отменили ограничения по доходу

Теперь никаких ограничений по размерам доходов не будет. Это актуально для всех претендентов.

Ранее доход на каждого члена семьи за шесть месяцев не должен был превышать определённую величину прожиточного минимума в РК:

* 125 757 тенге — для кредитов под 2 %;

* 150 098 тенге — под 5 %.

И если доход был больше хотя бы на 100 тенге, семья не могла претендовать на доступный заём и решить свой жилищный вопрос.

Отменили максимальные суммы займов

Теперь сумма кредита будет зависеть от стоимости квартиры и формироваться от цены за 1 кв. м жилья.

Раньше, в зависимости от региона, очередники могли взять кредит от 10 до 18 млн тенге.

Где подавать заявку на льготные ипотеки

На портале otbasybank.kz.

Потенциальные участники госпрограмм должны подавать заявку на конкретную квартиру, в конкретном объекте, в конкретном регионе.

Какое жильё можно купить по льготным ипотекам

Только социальное, построенное по линии акиматов.

Оно должно соответствовать 3-4-му классу комфортности, а максимальная площадь квартиры не должна превышать 80 кв. м.

Квартиру можно купить только в том регионе, где заёмщик стоит в очереди на жильё.

Участники должны сами отслеживать готовность жилья в своих городах, областях.

Некоторые заявки аннулируют

Это касается заявок, поданных в прошлом году на кредитование под 2 % (раньше это направление называлось «Бакытты отбасы»). Кредиты не оформили из-за отсутствия жилья в регионах. То есть очередникам нужно снова дожидаться приёма заявок и готовности жилья.

Исключение сделают для категории «Неполные семьи» и тех, кто подал заявку на объект и уже находится на стадии получения займа.

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