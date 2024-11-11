Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, включена методология определения предельных объемов стационарозамещающей медицинской помощи.

Так, говорится, что медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (дневные стационары) оказывается в плановой форме по уровням медицинской помощи (первичный, вторичный, третичный).

При этом добавлено, что количество предельных объемов для наблюдения, лечения и ухода в стационарозамещающих условиях на уровне регионов формируется НАО «Фонд социального медицинского страхования», по согласованию с уполномоченным органом.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:

острое заболевание или обострение хронических заболеваний, не требующие круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе по направлению фельдшера (врача) бригады отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП после обслуживания вызовов 4 категории.

активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население;

лечение пациента в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний.

При этом проведение курсов медицинской реабилитации третьего этапа исключено из стандарта.

Длительность лечения в стационарозамещающих условиях на первичном уровне составляет не более восьми рабочих дней, за исключением пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, нуждающихся в сестринском уходе.

Длительность лечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь или нуждающихся в сестринском уходе, определяется с учетом состояния пациента.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:

проведение диагностических исследований, лечебных процедур или манипуляций, операций со специальной предоперационной подготовкой и(или) реанимационной поддержкой, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;

лечение пациентов, после оперативных вмешательств, интенсивного курса лечения в условиях стационара (постинсультные, постинфарктные состояния и другие критические состояния), выписанных из стационара, нуждающихся в продолжении терапии и не требующих круглосуточного наблюдения;

проведение лечения с переливанием препаратов крови, кровезамещающих жидкостей, специфической гипосенсибилизирующей терапии, инъекций сильнодействующих препаратов, внутрисуставных введений лекарственных средств;

лечение пациентов, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии при состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения

Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне включает:

осмотр врача, консультации профильных специалистов по медицинским показаниям;

диагностические услуги, в том числе лабораторные и патологоанатомические (гистологические исследования операционного и биопсийного материала, цитологические исследования) согласно КП;

лечение основного заболевания, с использованием лекарственных средств, медицинских изделий, с проведением медицинских манипуляций или операций;

проведение гемодиализа и перитонеального диализа;

проведение химио и лучевой терапии;

обеспечение кровью и ее компонентами;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листа или справки о временной нетрудоспособности;

оформление и ведение учетной документации с вводом данных в МИС и отчетной документации.

Длительность лечения в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне с момента госпитализации пациента не превышает восьми рабочих дней, за исключением пациентов, находящихся на гемодиализе, перитонеальном диализе, химио- и лучевой терапии, программной терапии.

Длительность лечения пациентов, находящихся на гемодиализе, перитонеальном диализе, химио- и лучевой терапии, программной терапии, определяется в соответствии с программой лечения.

Как поясняют в Минздраве, изменения вносятся в связи с новым проектом Стандарта организации оказания медицинской реабилитации, которая теперь делится на три этапа, в зависимости от состояния пациента и уровня медицинской помощи:

Первый этап: Проходит одновременно с лечением основного заболевания.

Второй этап: Для пациентов с серьезными нарушениями проводится в специализированных стационарах в течение первых шести месяцев после заболевания или травмы.

Третий этап: Заключительный этап, проводится либо в стационарах, либо в амбулаторных условиях, в зависимости от состояния пациента.

В то же время для мониторинга состояния здоровья прикрепленного населения на уровне ПМСП и полным охватом медицинской помощью в показания для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне включена норма по активному плановому оздоровлению группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население.

Также актуализированы показания для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне.

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