Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, включена методология определения предельных объемов стационарозамещающей медицинской помощи.
Так, говорится, что медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (дневные стационары) оказывается в плановой форме по уровням медицинской помощи (первичный, вторичный, третичный).
При этом добавлено, что количество предельных объемов для наблюдения, лечения и ухода в стационарозамещающих условиях на уровне регионов формируется НАО «Фонд социального медицинского страхования», по согласованию с уполномоченным органом.
Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:
- острое заболевание или обострение хронических заболеваний, не требующие круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе по направлению фельдшера (врача) бригады отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП после обслуживания вызовов 4 категории.
- активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население;
- лечение пациента в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний.
При этом проведение курсов медицинской реабилитации третьего этапа исключено из стандарта.
Длительность лечения в стационарозамещающих условиях на первичном уровне составляет не более восьми рабочих дней, за исключением пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, нуждающихся в сестринском уходе.
Длительность лечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь или нуждающихся в сестринском уходе, определяется с учетом состояния пациента.
Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:
- проведение диагностических исследований, лечебных процедур или манипуляций, операций со специальной предоперационной подготовкой и(или) реанимационной поддержкой, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
- лечение пациентов, после оперативных вмешательств, интенсивного курса лечения в условиях стационара (постинсультные, постинфарктные состояния и другие критические состояния), выписанных из стационара, нуждающихся в продолжении терапии и не требующих круглосуточного наблюдения;
- проведение лечения с переливанием препаратов крови, кровезамещающих жидкостей, специфической гипосенсибилизирующей терапии, инъекций сильнодействующих препаратов, внутрисуставных введений лекарственных средств;
- лечение пациентов, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии при состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения
Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне включает:
- осмотр врача, консультации профильных специалистов по медицинским показаниям;
- диагностические услуги, в том числе лабораторные и патологоанатомические (гистологические исследования операционного и биопсийного материала, цитологические исследования) согласно КП;
- лечение основного заболевания, с использованием лекарственных средств, медицинских изделий, с проведением медицинских манипуляций или операций;
- проведение гемодиализа и перитонеального диализа;
- проведение химио и лучевой терапии;
- обеспечение кровью и ее компонентами;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листа или справки о временной нетрудоспособности;
- оформление и ведение учетной документации с вводом данных в МИС и отчетной документации.
Длительность лечения в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне с момента госпитализации пациента не превышает восьми рабочих дней, за исключением пациентов, находящихся на гемодиализе, перитонеальном диализе, химио- и лучевой терапии, программной терапии.
Длительность лечения пациентов, находящихся на гемодиализе, перитонеальном диализе, химио- и лучевой терапии, программной терапии, определяется в соответствии с программой лечения.
Как поясняют в Минздраве, изменения вносятся в связи с новым проектом Стандарта организации оказания медицинской реабилитации, которая теперь делится на три этапа, в зависимости от состояния пациента и уровня медицинской помощи:
- Первый этап: Проходит одновременно с лечением основного заболевания.
- Второй этап: Для пациентов с серьезными нарушениями проводится в специализированных стационарах в течение первых шести месяцев после заболевания или травмы.
- Третий этап: Заключительный этап, проводится либо в стационарах, либо в амбулаторных условиях, в зависимости от состояния пациента.
В то же время для мониторинга состояния здоровья прикрепленного населения на уровне ПМСП и полным охватом медицинской помощью в показания для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне включена норма по активному плановому оздоровлению группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население.
Также актуализированы показания для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне.