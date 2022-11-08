В Казахстане изменят методику определения минимальной зарплаты

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана специальная рабочая группа по разработке новой методики определения минимальной заработной платы (МЗП), которая позволит поэтапно увеличить ее размер, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в Минтруда, в состав рабочей группы входят представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда.

При разработке новой методики они учитывают социально-экономические показатели и подходы к определению размера МЗП, применяемые в мировой практике.

В связи с чем рассматривается несколько вариантов, которые могут быть эффективными для Казахстана.

Первый – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как стоимость жизни, потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй – определение минимальной зарплаты, исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должна составлять как минимум половину медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах, как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

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