В Казахстане изменят правила автострахования

В Казахстане изменят тарифы страхования авто. О том, как будет рассчитываться их стоимость, LS рассказал управляющий директор АФК Ерлан Бурабаев.

В беседе с LS Бурабаев напомнил, что тарифы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) не менялись почти 20 лет. За этот период ситуация в стране существенно изменилась – например, выросла стоимость авто и запчастей.

«По данному виду страхования растет убыточность, поскольку растут выплаты. Если 5-10 лет назад средние выплаты компании составляли от 100 тыс. до 300 тыс. тенге, то сейчас более 500 тыс. тенге, и эта сумма продолжает увеличиваться. Поэтому, чтобы была адекватная система страхования, вводятся так называемые территориальные коэффициенты, которые будут учитывать изменения убыточности на протяжении определенного периода в каждом регионе», – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что таким образом реальные показатели будут соответствовать тарифам, которые применяют страховые компании. Если в регионе убыточность невысокая, то тарифы могут снизиться.

«Поэтому для адекватной оценки необходимо пересматривать территориальный коэффициент. Если бы этого не было, то потребовалось бы вносить изменения в закон, что отняло бы много времени», – объяснил Бурабаев.

Также представитель АФК рассказал, что со следующего года в системе расчета тарифов будет не только количество ДТП, совершаемых водителем, но и сумма выплат с привязкой к региону. В качестве примера Бурабаев привел ситуацию, когда водитель транспорта попадает в аварию не в своем регионе.

«Допустим, для водителя одной области страховой тариф ниже, чем в другом регионе. Однако с новыми правилами мы будем следить, сколько ДТП совершили казахстанцы. И уже при определении стоимости страхования будет использоваться территориальный коэффициент. Итак, если мы заметим, что автовладельцы этого региона часто попадают в аварию, то для них страховка станет дороже», – объяснил он.

Собеседник LS заверил, что перед изменением коэффициента будут проводиться регулярные расчеты, в которых будет использоваться информация из единой страховой базы данных.

«Оттуда будут брать сведения по авариям в каждом регионе. Если же идет дисбаланс между объемом премий и выплат, то это повод для изменения коэффициента. Все расчеты будут проводиться Агентством по регулированию и развитию финрынка, они будут опубликованы, и любой человек сможет с этим ознакомиться», – сказал он.

В свою очередь страховые компании будут иметь право повысить либо понизить стоимость страхования на 10% исходя из информации по конкретному водителю и его истории страхования.

«Если водитель аккуратный и не имеет случаев ДТП, то страховщик будет заинтересован в предоставлении скидки. Таким образом, каждая компания будет бороться за своего клиента. А если автовладелец часто попадает в аварии и не соблюдает правила, то страховая компания учтет это и заложит в тарифы. Вся история страхования и выплат у нас есть», – резюмировал Бурабаев.

Ранее LS писал, что из-за резкого роста инфляции страховые компании столкнулись с возросшими расходами на выплаты.

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