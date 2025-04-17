Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается получение сведений о расходных операциях по банковским счетам, банковским займам (кроме ипотечных), микрокредитам, сберегательным вкладам, депозитам.
Получение данных сведений возможно исключительно при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.
Как поясняют в Минтруда, цель поправок – оказание социальной помощи с учетом определения совокупных доходов и расходов реально нуждающимся гражданам.
«Предстоящие изменения в механизме назначения адресной социальной помощи позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства», – говорится в обосновании.
Срок ожидаемых результатов – декабрь 2025 года.
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