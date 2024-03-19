В Казахстане изменят школьную программу

В программы казахстанских школ включат темы по профилактике наркомании, вейпинга и лудомании. Об этом 19 марта 2024 года заявил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении министерством совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывается и реализуется несколько дорожных карт и планов. В частности, в образовательные программы планируют включить темы по защите детей от привычек, вредных для их здоровья и развития:

тему вреда курения и наркотиков для развития человека включили в содержание предмета «Биология» (7-9 классы);

встречи по теме здорового образа жизни включили в содержание предметов «Мироведение» (1-4 классы) и «Естествознание» (1-6 классы)

«Разъяснительно-информационная работа среди обучающихся будет проводиться с участием сотрудников полиции и медицинских работников. К данной работе привлекли 90 тыс. специалистов, более 8 тыс. педагогов-психологов и 4 тыс. социальных педагогов», – рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан.

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