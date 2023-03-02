В Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам

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МИИР РК подготовило изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает zakon.kz.
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Так, вносится дополнение, что плату за проезд водитель может внести несколькими способами:
- по предварительной оплате с помощью сервисов платежных систем;
- постоплата после выезда с платного участка в течение семи календарных дней;
- оплата на пункте взимания платы, при его наличии.
Как поясняется, это связано с тем, что пункты взимания платы предусмотрены не на всех платных участках. Новая редакция данного пункта предусматривает новые альтернативы способов оплаты, в частности, в течение 7 дней после проезда по дороге.
В случае неуплаты в течение 7 дней предусматривается штраф в 5 МРП (17 250 тенге) для граждан и 10 МРП (34 500 тенге) – для организаций.
Вместе с тем говорится, что организатор перед въездом на платные участки размещает информационное табло с соответствующим уведомлением.
На информационном табло также размещается следующая информация:
- ставки платы за проезд по платному участку;
- протяженность участка;
- возможные способы оплаты за проезд;
- данные контакт-центра организатора.
При этом указывается, что организатор для исключения образования затора на пункте взимания платы должен обеспечить пропускной скоростной режим путем открытия шлагбаумов для быстрого проезда через ПВП с сохранением всех начислений за проезд.
При наличии задолженности за проезд по платным участкам водителю будет отказано в регистрации ГРНЗ в автоматизированной системе брони электронной очереди для проезда в зону пунктов пропуска пограничного контроля.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 марта