Правила выдачи бесплатных 10 соток под жильё изменились в Казахстане

Приказом МСХ РК от 29 августа 2023 года внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает zakon.kz.

В частности, Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство изложены в новой редакции.

Так, говорится, что не допускается предоставление земельных участков для ИЖС в черте города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше 20 человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до 20 тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до 5 тысяч человек), а также при отсутствии инженерных сетей.

Кроме того, не допускается предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в черте поселка, села без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше 20 тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до 20 тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до 5 тысяч человек).

При этом земельные участки, за исключением включенных в перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на торгах (аукционах), под индивидуальное жилищное строительство предоставляются гражданам РК бесплатно в частную собственность в размере 0,10 гектара.

Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 94 Земельного кодекса (принудительное изъятие по решению суда).

Предоставление земельных участков бесплатно в частную собственность для ИЖС производится после освоения земельных участков, при этом на период освоения производится на праве временного возмездного землепользования (аренды) с установлением условий и сроков освоения таких земельных участков.

При наличии свободных земель на территории сельских населенных пунктов земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются единым массивом в пределах норм земельных участков.

Порядок предоставления прав на участок

Для получения земельного участка из земель поселка, села для ИЖС граждане РК подают документы в согласно Правилам оказания государственных услуг «Предоставление земельного участка из земель поселка, села».

Для получения земельного участка из земель в черте города республиканского значения, столицы, города областного и районного значения для ИЖС документы подаются согласно Правилам оказания государственных услуг «Приобретение прав на земельный участок в черте города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения».

Указывается, что предоставление земельных участков для ИЖС допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.

Специальный учет осуществляется путем ведения местными исполнительными органами в электронном формате списка очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Список очередников формируется в автоматизированном рабочем месте МИО путем интеграции его данных в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН) по мере постановки заявлений граждан на специальный учет.

При этом очередники со статусами «Умерший», «Выехавший на постоянное место жительства» автоматически исключаются из списка очередников. Порядковый номер данного очередника в ИС ЕГКН автоматически присваивается следующему за ним физическому лицу, также по аналогии меняется порядковый номер у следующих очередников.

Казахстанцы, получившие земельные участки для ИЖС, а также отказавшиеся от предложенного земельного участка исключаются из списка очередников, а в ИС ЕГКН автоматически сменяется порядковый номер очередности.

Как отмечается, восстановление граждан в списке очередников производится МИО при наличии достаточных оснований и только при возможности документального подтверждения этого факта (уведомление о постановке на очередь на получение земельного участка, решение суда).

Запись о восстановлении гражданина в списке очередников на основании решения суда производится в ИС ЕГКН через знак (/С).

Запись о восстановлении гражданина в списке очередников на основании уведомления о постановке на очередь на получение земельного участка производится в ИС ЕГКН через знак (/А) в течение 10рабочих дней со дня обращения гражданина.

Для восстановления в списке очередников необходимо обратиться в местный исполнительный орган с заявлением в произвольной форме с приложением подтверждающих документов (уведомление о постановке на очередь на получение земельного участка, решение суда).

В свою очередь местные исполнительные органы должны обеспечить доступность информации о подготовке площадок для отвода и о списках очередности через размещение их на специальных информационных стендах или путем опубликования в средствах массовой информации на казахском и русском языках не реже одного раза в квартал.

После получения документов, подтверждающих право на земельный участок, гражданин подает заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество согласно Правилам оказания государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество».

После установления границ земельного участка госкорпорация «Правительство для граждан» на основании заявления в электронном формате изготавливает и выдает идентификационный документ на земельный участок.

Для приобретения в частную собственность земельного участка, который ранее был предоставлен для ИЖС на праве временного возмездного землепользования (аренды), граждане РК подают заявление по месту нахождения земельного участка в местный исполнительный орган.

Решение местного исполнительного органа о предоставлении права частной собственности на земельный участок для обслуживания жилого дома принимается на основании акта приемки в эксплуатацию построенного индивидуального жилого дома, который является основанием для изготовления и выдачи идентификационного документа.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 сентября).

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