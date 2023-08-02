В Казахстане изменятся правила проезда по платным дорогам

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подготовил изменения в Правила пользования автомобильными дорогами, дорогами оборонного значения, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлено, что пользователи автомобильных дорог смогут производить оплату за проезд по платным участкам не только на пункте взимания платы (если он есть), будет предусмотрено списывание нужной суммы на арках контроля при наличии денежных средств на лицевом счету или счету государственного регистрационного номерного знака автомобиля.

Как поясняется, изменения вносятся в связи с внедрением новых платных участков открытого типа, где отсутствуют шлагбаумы, поскольку пункты взимания платы размещены не на всех платных участках.

Всего введено в действие 11 таких платных участков.

Также говорится, что пользователи автомобильных дорог осуществляют проезд по соответствующей полосе движения транспортных средств согласно установленным информационным табло, дифференцированным по способам оплаты и техническим характеристикам транспортного средства, соблюдают установленный Национальным оператором или иными управляющими автомобильными дорогами скоростной режим и дистанцию проезда.

Вместе с тем указывается, что на автомобильных дорогах не допускается:

производство ремонтных и строительно-монтажных работ без соответствующего согласования с владельцами дорог, а также без уведомления органов, осуществляющих государственный

архитектурно-строительный контроль и надзор;

прокладка каких-либо коммуникаций (нефтепродуктопровода, водопровода, линиями связи и электропередачи, газопровода, канализации) в теле земляного полотна, а также под мостами и путепроводами без согласования владельцами дорог.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.

Ранее сообщалось, что оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам.

Теперь плата за проезд производится в тенге одним из следующих способов:

по предварительной оплате с помощью платежных систем;

постоплата;

постоплата; оплата на пункте взимания платы, при его наличии.

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