В Казахстане каждый десятый ребенок до пяти лет имеет избыточный вес

Детский фонд ЮНИСЕФ сообщил, что каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте до пяти лет имеет избыточный вес, передает zakon.kz.

Причина кроется в неправильном питании. Лишние килограммы малыши приобретают еще в утробе матери, а после рождения дети едят что попало. Так свыше 20 процентов юных казахстанцев почти не употребляют фрукты и овощи. Взамен полезным продуктам предпочитают сладкие и калорийные напитки, говорится в сюжете AstanaTV.

Важную роль в формировании привычек питания играет агрессивный маркетинг продуктов питания, которому подвергаются дети. Каждый третий рекламный ролик, транслируемый по казахстанским телеканалам, рекламирует продукты питания и напитки, которые в большинстве своем являются вредными для детского организма, — заявили в ЮНИСЕФ.

Отечественные диетологи советуют родителям контролировать питание своих чад. Не баловать их сладкой газировкой и мучными изделиями. В противном случае, в будущем нас ждет поколение казахстанцев с целым букетом опасных болезней.

Ожирение является тем фоном, который приводит к сердечно-сосудистой патологии, диабету, остеопорозу. Вообще, к массе заболеваний. Нужно ежедневно употреблять овощи и фрукты. Если соки, то лучше свежеприготовленные из овощей и фруктов. И, конечно, физическая активность, — заявил главный научный сотрудник академии питания Шамиль Тажибаев.

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