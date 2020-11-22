В Казахстане каждый десятый ребенок до пяти лет имеет избыточный вес

Детский фонд ЮНИСЕФ сообщил, что каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте до пяти лет имеет избыточный вес, передает zakon.kz.
Причина кроется в неправильном питании. Лишние килограммы малыши приобретают еще в утробе матери, а после рождения дети едят что попало. Так свыше 20 процентов юных казахстанцев почти не употребляют фрукты и овощи. Взамен полезным продуктам предпочитают сладкие и калорийные напитки, говорится в сюжете AstanaTV.
Важную роль в формировании привычек питания играет агрессивный маркетинг продуктов питания, которому подвергаются дети. Каждый третий рекламный ролик, транслируемый по казахстанским телеканалам, рекламирует продукты питания и напитки, которые в большинстве своем являются вредными для детского организма, — заявили в ЮНИСЕФ.
Отечественные диетологи советуют родителям контролировать питание своих чад. Не баловать их сладкой газировкой и мучными изделиями. В противном случае, в будущем нас ждет поколение казахстанцев с целым букетом опасных болезней.
Ожирение является тем фоном, который приводит к сердечно-сосудистой патологии, диабету, остеопорозу. Вообще, к массе заболеваний. Нужно ежедневно употреблять овощи и фрукты. Если соки, то лучше свежеприготовленные из овощей и фруктов. И, конечно, физическая активность, — заявил главный научный сотрудник академии питания Шамиль Тажибаев.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области