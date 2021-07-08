В Казахстане количество вакцинированных от КВИ первым компонентом превысило 4 млн

Более четырех миллионов казахстанцев привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Число казахстанцев, привившихся обоими компонентами вакцины от коронавируса, превысило два миллиона человек, говорится в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

2 283 761 человек получил оба компонента вакцины, первым компонентом вакцины привиты 4 020 128 человек.

В Казахстане на выбор доступны следующие вакцины — «Спутник V» (разработанная в России вакцина казахстанского производства), казахстанский QazVac, а также китайская вакцина Sinopharm.

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