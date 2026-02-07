Министерство здравоохранения Республики Казахстан перевело контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат. Для этого запущен сервисный программный продукт «Санитарно-эпидемиологический надзор» на платформе e-SEN, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в Минздраве, система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей о завершении допуска к работе. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без актуальных медосмотров и снижать риски распространения инфекций без выездных проверок.
Контроль медкнижек стал частью единой цифровой системы санитарно-эпидемиологического надзора, внедрённой по всей стране. Платформа объединяет санитарные службы и бизнес в общем цифровом контуре и содержит единый реестр из 178 146 подконтрольных объектов и более 95 тыс. субъектов предпринимательства.
В системе зарегистрировано свыше 104 тыс. пользователей. Профилактический контроль проводится дистанционно: в 2025 году предприниматели загрузили 10 194 отчёта о производственном контроле, по итогам анализа выдано 731 рекомендация по устранению нарушений.
В Минздраве уточнили, что СПП СЭН интегрирован с государственными информационными системами — базами юр- и физлиц, разрешительными сервисами, учётом проверок и административной практики. Обмен данными идёт в реальном времени, бумажный документооборот исключён. Аналитические дашборды позволяют формировать региональные рейтинги, выявлять объекты без разрешительных документов и автоматически определять группы риска для планирования проверок.
В 2026–2027 годах планируется запуск цифрового паспорта объекта — единого профиля с полной историей санитарно-эпидемиологического состояния. Для граждан появится публичный рейтинг санитарного благополучия объектов общепита, образования и сферы услуг. Для бизнеса предусмотрено расширение личных кабинетов с инструментами самоконтроля и электронным получением уведомлений, актов и предписаний.
Формирование графиков проверок будет происходить автоматически на основе оценки рисков, что повысит прозрачность надзорной деятельности и исключит субъективный фактор.
