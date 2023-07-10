Документ находится на публичном рассмотрении до 26 июля сообщает informburo.kz.

В Казахстане ликвидируют девять банков второго уровня. Такие данные приводит портал «Открытые НПА».

По сведениям, содержащимся в документе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг», девять из 21 банка второго уровня ликвидируют.

Публичное обсуждение документа продлится до 26 июля.

«В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством (Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка – Открытые НПА.) было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня. На рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года Агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника», – говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.