В Казахстане медики, заразившиеся вирусной пневмонией, будут получать по 2 млн тенге

В Казахстане медицинские работники, заразившиеся вирусной пневмонией, будут получать такие же социальные выплаты, как и медики, заразившиеся Covid-19. Об этом говорится в опубликованном совместном приказе министра труда и социальной защиты населения и министра здравоохранения, передает informburo.kz

В Правила осуществления единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с Covid-19, внесли изменения. Теперь единовременные выплаты полагаются медикам не только в случае заражения КВИ, но и в случае заражения «вирусной пневмонией, по клиническим и эпидемиологическим признакам не исключающей коронавирусную инфекцию».

Также компенсация положена семьям медицинских работников в случае, если они скончаются от КВИ или вирусной пневмонии.

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Сумма единовременной выплаты в случае заражения медицинского работника КВИ или вирусной пневмонией составляет 2 млн тенге, в случае его смерти – 10 млн тенге.

С 1 августа Казахстан переходит к новому формату учёта статистики по Covid-19 – лабораторно подтверждённые случаи Covid-19 будут объединены со случаями пневмонии, когда у пациента отрицательный результат ПЦР-теста, но имеются клинические и эпидемиологические признаки коронавируса.

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