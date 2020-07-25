В Казахстане медики, заразившиеся вирусной пневмонией, будут получать по 2 млн тенге

В Казахстане медицинские работники, заразившиеся вирусной пневмонией, будут получать такие же социальные выплаты, как и медики, заразившиеся Covid-19. Об этом говорится в опубликованном совместном приказе министра труда и социальной защиты населения и министра здравоохранения, передает informburo.kz
В Правила осуществления единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с Covid-19, внесли изменения. Теперь единовременные выплаты полагаются медикам не только в случае заражения КВИ, но и в случае заражения «вирусной пневмонией, по клиническим и эпидемиологическим признакам не исключающей коронавирусную инфекцию».
Также компенсация положена семьям медицинских работников в случае, если они скончаются от КВИ или вирусной пневмонии.
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Сумма единовременной выплаты в случае заражения медицинского работника КВИ или вирусной пневмонией составляет 2 млн тенге, в случае его смерти – 10 млн тенге.
С 1 августа Казахстан переходит к новому формату учёта статистики по Covid-19 – лабораторно подтверждённые случаи Covid-19 будут объединены со случаями пневмонии, когда у пациента отрицательный результат ПЦР-теста, но имеются клинические и эпидемиологические признаки коронавируса.
COVID-2019 в Казахстане
80226 - зарегистрированно
51260 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2237 - в Костанайской области