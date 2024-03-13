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В Казахстане меняют механизм постановки детей на очередь в детские сады

Фотография для новости В Казахстане меняют механизм постановки детей на очередь в детские сады

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба министерства просвещения РК. 

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности.

«Проект реализуется в пилотном режиме в г. Шахтинск Карагандинской области, г. Петропавловск Северо-Казахстанской области, г. Атырау, г. Шымкент и 8 районах Павлодарской области.
Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране», — сообщили в министерстве.

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