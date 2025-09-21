Подготовлен проект совместного постановления правления Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и министра финансов «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», сообщает Zakon.kz.

Проект предполагает утверждение правил в новой редакции, которые, в частности, предусматривают:

актуализацию действующих в документе ссылок с учетом принятия нового Налогового кодекса;

новые формы предоставления сведений;

приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства. В Нацбанке пояснили, что ожидаемый срок реализации проекта – 1 квартал 2026 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 сентября.

По действующим правилам предпринимателям нужно предоставить документы, подтверждающие цель снятия наличных денег, и дать согласие на передачу данных в налоговую. После этого банк получит сведения из органов госдоходов об отсутствии оснований для отказа и выдаст деньги. При этом действует лимит в 20 млн тенге в месяц для МСБ.

