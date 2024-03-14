В Казахстане меняют систему регистрации автомобилей

Во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. В рамках превентивной работы по инициативе Агентства по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан».

Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов. В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками. Заместитель Председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.

«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача – принятие превентивных мер, — сказал Бижанов.

Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин, в свою очередь сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод в «ручную» данных об авто работниками ЦОН.

В частности, отмечается что с августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе в данном направлении для выработки актуальных механизмов противодействия подобным нарушениям.

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