В Казахстане могут еще больше подорожать автомобили

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В Казахстане могут подорожать автомобили. Об этом Atameken Business заявили казахстанские автоэксперты, передает Tengrinews.kz.
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По их словам, причиной могут стать ограничения по экспорту микрочипов из США в Китай. Специалисты подчеркивают, что Китай и страны Юго-Восточной Азии являются локомотивами в поставке полупроводников для крупнейших мировых автоконцернов. И заявляют, что вводимые ограничения могут только обострить ситуацию.
За последнюю пару лет нехватка производства чипов в мире составляет примерно 10 процентов. А при таких показателях машины дорожают примерно на 15-25 процентов.
Впрочем, эксперты успокаивают: подорожание авто продолжится недолго, резкий скачок цен на фоне ограничений будет нести только спекулятивный характер.
«Рост цен продолжится. Я не устаю говорить, что пока рост цен будет. Будут спекуляции на этом, и кратковременный скачок будет, но он не будет напрямую связан с запретом. Рост цен давно идет, мы никуда от него не денемся. Он будет продолжаться минимум еще полгода. Дорожать все будет», — заявил автоэксперт Павел Федотов
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