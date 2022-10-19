В Казахстане могут еще больше подорожать автомобили

В Казахстане могут подорожать автомобили. Об этом Atameken Business заявили казахстанские автоэксперты, передает Tengrinews.kz.

По их словам, причиной могут стать ограничения по экспорту микрочипов из США в Китай. Специалисты подчеркивают, что Китай и страны Юго-Восточной Азии являются локомотивами в поставке полупроводников для крупнейших мировых автоконцернов. И заявляют, что вводимые ограничения могут только обострить ситуацию.

За последнюю пару лет нехватка производства чипов в мире составляет примерно 10 процентов. А при таких показателях машины дорожают примерно на 15-25 процентов.

Впрочем, эксперты успокаивают: подорожание авто продолжится недолго, резкий скачок цен на фоне ограничений будет нести только спекулятивный характер.

«Рост цен продолжится. Я не устаю говорить, что пока рост цен будет. Будут спекуляции на этом, и кратковременный скачок будет, но он не будет напрямую связан с запретом. Рост цен давно идет, мы никуда от него не денемся. Он будет продолжаться минимум еще полгода. Дорожать все будет», — заявил автоэксперт Павел Федотов

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