В Казахстане могут подорожать автомобили

На 12-17% могут подорожать автомобили в этом году в Казахстане. Такими прогнозами поделились аналитики Freedom Finance Global, передает «24KZ».

При этом там отметили, что ожидается снижение темпов роста авторынка. Увеличится потребительский спрос на новые машины, а вот на подержанные, наоборот, снизится. В целом по итогам 11 месяцев прошлого года число продаж увеличилось на 60%. Эти данные привёл генеральный директор Агентства мониторинга и анализа рынка. Самыми популярными стали марки Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, а также Toyota. Эксперты отмечают, что казахстанский авторынок показывает непрерывный рост продаж с 2017 года. И это связано с рядом факторов.

Артур Мискарян, гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка: — Первое – это наличие производственных мощностей внутри страны, которое удаётся из года в год наращивать. Второе – органически растёт спрос на автомобили из-за роста численности населения. В-третьих, рост благосостояния. Несмотря на то, что темпы роста доходов в определённой степени отстают от ожидаемого, тем не менее этот рост сохраняется, что тоже позитивным образом сказывается на рынке новых автомобилей.

Между тем аналитики Data Hub отмечают, что цены на автомобили в Казахстане резко снизились. Они подешевели сразу на 2,5% за декабрь прошлого года. Такие темпы падения оказались самыми высокими с весны 2015-го. До 2021 года машины в стране только дорожали

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