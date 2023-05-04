В Казахстане могут подорожать кредиты

Внедрение механизма по возмещению банками ущерба от мошенников может повысить стоимость кредитов для добросовестных клиентов. Такое мнение LS озвучили в аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана.

Как отметили в АФК, в данном механизме ключевым параметром для определения пострадавшего и решения вопроса по компенсации является степень участия клиента банка в произошедшем правонарушении.

«Проблема в том, что та волна преступлений, которая сейчас обсуждается, основана на механике социальной инженерии, когда цель злоумышленников – вынудить гражданина самостоятельно передать деньги мошенникам при его активном участии либо передать им доступ к его интернет-банкингу», – отметили в АФК.

В качестве примера профучастники привели «помогаек», которые предлагают услуги по получению ссуды от имени клиента. В частности, казахстанцы сами выдают им разрешение на такие действия, даже на получение займа.

В свою очередь преступники пользуются данной информацией и оформляют кредиты на наибольшую сумму. В результате заемщики вынуждены сами оплачивать эту задолженность.

«В этом случае мы видим прямую халатность такого клиента, и говорить о каких-то компенсациях сложно. Такая схема может работать и в том случае, когда человек четко понимает, что происходит, но готов выступить «пострадавшим» за долю от полученных средств. Ведь если фининститут будет списывать долги таких «пострадавших», то клиент не несет никаких рисков. Таким образом, обязывание банков компенсировать потери по мошенничествам, совершенным при участии заемщика, или останавливать начисление процентов по ним только улучшит среду для злоумышленников и поднимет стоимость кредитов для добросовестных клиентов. Ведь расходы по таким процедурам лягут в итоге на них», – считают в ассоциации.

В то же время в АФК уточнили, что механизм по возмещению ущерба банками в АРРФР рассматривается только для случаев, которые возникли вследствие недостаточного уровня защиты на стороне банка. Например, когда казахстанец не получал средства на свой счет, не входил в мобильное приложение под контролем третьих лиц, не осуществлял перевод, не передавал кому-то свой пароль и др.

«В целом, любые компенсации не могут повлиять на количество преступлений, поэтому основные усилия финорганизаций, Нацбанка, АРРФР, МЦРИАП и МВД направлены на предотвращение подобных случаев путем широкого информирования граждан, выявления типологий и схем мошенничества и обмена информацией о них, нейтрализацию возможностей злоумышленников по доступу, в том числе трансграничному, к клиентам банков и последующему выводу средств, взаимодействие с операторами связи, телекоммуникационными компаниями, а также постоянный мониторинг социальных сетей, видеохостингов на предмет наличия подозрительных рекламных материалов по инвестированию и т.п.», – резюмировали в АФК.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова заявила о подготовке механизма, направленного на возмещение ущерба пострадавшим от мошенников казахстанцам. По ее словам, это может быть оформление кредита мошенническим путем или списание собственных средств заемщика. Ожидается, что документ внесут в мажилис до конца июня этого года.

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