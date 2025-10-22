В Мажилисе озвучено предложение увеличить минимальный размер заработной платы (МЗП) с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Инициатива содержится в заключении комитета по социально-культурному развитию при обсуждении проекта закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», сообщает LS.
Как отмечается в документе, пересмотр размера МЗП предлагается провести с учётом новой методики, разработанной на основе рекомендаций Международной организации труда (МОТ). Цель – повысить уровень доходов казахстанцев и учесть реальную стоимость жизни.
Кроме того, в проекте бюджета приводятся прогнозные данные по поступлениям от нефтяного сектора в Национальный фонд. На 2026 год ожидается добыча нефти в объёме 100,5 млн тонн при средней мировой цене $60 за баррель . При этом прогнозируемые поступления в Нацфонд составят 4,1 млрд тенге, что на 143,9 млн тенге меньше, чем в 2025 году.
Также комитет по международным делам, обороне и безопасности предложил пересмотреть порядок назначения базовой пенсии для ветеранов силовых структур, независимо от даты их увольнения, а также ускорить разработку методики расчёта стоимости продовольственных пайков с учётом инфляции и роста цен.
