В Казахстане могут утвердить добровольный запрет на кредиты

В Казахстане могут предусмотреть добровольный отказ на оформление займов. Об этом говорится в ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на депутатский запрос Айгуль Куспан, передает zakon.kz.

В целом Агентство поддерживает возможность реализации гражданами права на «добровольный запрет» на получение займов. Для выработки согласованной позиции, Агентством совместно с Национальным банком РК, ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и кредитными организациями проведено совещание, в ходе которого участники также поддержали предложенную инициативу, — сообщили в агентстве.

Там также отметили, что требует урегулирования механизм реализации и администрирования предложенной инициативы.

В частности, требуется проработать следующие вопросы:

полная регламентация процесса, при котором гражданин будет иметь возможность управлять данным запретом, поскольку у него могут измениться жизненные обстоятельства либо возникнут иные причины;

исключение распространения «добровольного запрета» на действующие займы/микрокредиты, а также на кредитные карты;

разделение процессов по реализации «добровольного запрета» отдельно по банковским займам и по микрокредитам;

разделение процессов по реализации «добровольного запрета» отдельно по банковским займам и по микрокредитам; фиксация «добровольного запрета» – централизованно через «единое окно» или через кредитные организации.

Кроме того, в агентстве отметили, что внедрение «добровольного запрета» на получение займа может привести к следующим рискам:

при обращении клиента за «подлинным» займом, кредитной организации необходимо будет снять установленный запрет, и в этот период (до выдачи займа) у мошенников имеется возможность оформить второй заем на клиента под видом действующей кредитной заявки;

мошенники или лица, находящиеся в сговоре с мошенниками, из числа работников кредитных организации, куда обратился клиент, могут самостоятельно снять установленный на кредитование запрет клиента и оформить на него новый займ;

при обращении клиента за каким-либо займом, в первую очередь ему необходимо будет снять установленный запрет и подать заявку в желаемую кредитную организацию. В период с даты приема кредитной заявки до 10 фактической выдачи займа, мошенники могут оформить заем на клиента в любой кредитной организации.

Также в агентстве считают, что следует определить на каком этапе следует проверять наличие/отсутствие запрета, поскольку стадий выдачи займа у кредитных организаций много, а отчет кредитного бюро запрашивается только при приеме кредитной заявки, при этом запрет на кредитование может быть установлен в период приема кредитной заявки и ее одобрения.

Вместе с тем, учитывая, что аналогичная инициатива на сегодня обсуждается в Российской Федерации, целесообразно учесть полученный опыт для эффективного внедрения соответствующего механизма на казахстанском финансовом рынке, — говорится в ответе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.