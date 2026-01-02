Требования к размещению и эксплуатации игровых автоматов типа «хватайка» планируют усилить в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов сената, сообщает агентство КазТАГ.

По его словам, профильные государственные органы уже разрабатывают законодательные поправки, направленные на регулирование данной категории игровых автоматов.

Какие изменения планируются

Проект поправок предусматривает:

введение ограничений по местам размещения автоматов;

обязательную сертификацию самих автоматов и призов;

запрет на использование скрытых механизмов, влияющих на вероятность выигрыша;

определение уполномоченных органов, отвечающих за размещение и эксплуатацию автоматов;

обязанность информировать потребителей о принципах работы автоматов и стоимости призов.

Как отметил глава правительства, эти меры позволят защитить детей и родителей от возможных рисков, повысить прозрачность рынка развлечений и сбалансировать интересы бизнеса и общества.

Международный опыт

Премьер-министр подчеркнул, что международная практика — в частности, в Канаде, Австралии, Германии, Японии, Южной Корее и Сингапуре — относит автоматы типа «Кран» к развлекательным аппаратам. В этих странах для них действуют строгие технические стандарты.

В частности, регулируются стоимость призов и порядок их регистрации, запрещено использование скрытых алгоритмов, а также предусмотрена ответственность за недобросовестные механизмы.

Ситуация в Казахстане

Олжас Бектенов напомнил, что автоматы типа «Кран» («Хватайка», Crane Machine, Claw Machine, Grabber) сегодня широко установлены в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных центрах, детских игровых зонах, парках и других местах массового пребывания людей.

При этом, по его словам, действующее законодательство пока не содержит достаточных норм, чётко определяющих правовой статус таких автоматов, порядок их размещения, технические требования, возрастные ограничения и механизмы контроля.

Премьер-министр добавил, что правительство совместно с депутатским корпусом продолжит работу по совершенствованию регулирования этой сферы.

