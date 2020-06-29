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COVID-2019 в Казахстане
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В Казахстане могут вернуть жесткий карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — заявил Глава государства в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Также Президент заявил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.
«Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов», — сказал Токаев.
Напомним, в ходе заседания Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей, а также руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову.
Также замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.