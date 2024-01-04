В Казахстане могут ввести новый механизм получения жилья и машин

В Казахстане изучают поправки в закон, которые предусматривают введение лизинга для физических лиц, не являющихся предпринимателями. Если соответствующие поправки примут, то казахстанцы смогут получать жилье и машины в долгосрочную аренду с последующим выкупом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Инициированные поправки направлены на внедрение лизинга для физических лиц путем расширения понятия лизингополучателя. Согласно поправкам, предметом лизинга по договорам физических лиц могут быть индивидуальный жилой дом, квартира, автомобильное транспортное средство, подлежащие государственной регистрации«, — говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz

Для ограничения размера просроченного долга предлагается установить запрет на начисление вознаграждения и неустойки по договору лизинга после 90 дней просрочки. Также казахстанцев хотят наделить правом досрочно возвращать предмет лизинга (с учетом его нормального износа) с одновременным прекращением обязательств по возврату остатка стоимости предмета лизинга, за исключением возврата суммы начисленного вознаграждения.

В целях защиты интересов физических лиц предусматривается, что до заключения договора лизингодатель будет предоставлять для выбора метод и периодичность погашения обязательств по договору лизинга.