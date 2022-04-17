В Казахстане могут вырасти штрафы, сбор за первичку, утильсбор и страховка

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Поправки в республиканский бюджет на 2022–2024 годы подготовило министерство финансов.
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Согласно проекту закона, месячный расчётный показатель, применяемый для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также штрафных санкций, налогов и других платежей, планируется установить в размере 3180 тенге. В данное время МРП равен 3063 тенге, и вырастет он в результате на 3.8 %, передает сайт kolesa.kz
Как пояснили нам сотрудники Комитета госдоходов МФ РК, поднимут МРП ретроспективно — с 1 апреля 2022 года. Но штрафы, сбор за первичную регистрацию, утильсбор и стоимость страховых полисов автоматически увеличатся только после публикации закона. Скорее всего, в мае.
Так, к примеру, самый маленький штраф — 2 МРП, налагаемый сегодня по статье 615 КоАП РК на пешеходов, вырастет с 6126 до 6360 тенге. Превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч (5 МРП, статья 592 КоАП РК) подорожает с 15 315 до 15 900 тенге. Штраф за проезд на красный (10 МРП) увеличится с 30 630 до 31 800 тенге и так далее.
Налог на транспорт за 2022 год будут рассчитывать по старому показателю — 3063 тенге (п. 3 ст. 492 НК РК).
Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию авто (0.25 МРП) поднимется с 765.75 до 795 тенге, а самая большая (500 МРП) вырастет с 1 531 500 до 1 590 000 тенге.
Новые ставки утильсбора в РК пока обсуждаются, но с увеличением месячного расчётного показателя подтянутся и они, так как станет больше базовая ставка (50 МРП), используемая для исчисления (159 000 против сегодняшних 153 150 тенге).
Кроме того, в Казахстане подорожают полисы ОСГПО, так как увеличится базовая страховая премия (1.9 МРП) — с 5819.7 до 6042 тенге.
Стоит отметить, что похожая ситуация у нас в стране уже складывалась в 2020 году. Тогда так же с 1 апреля в РК увеличился МРП, потянувший за собой практически все привязанные к нему платежи.
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