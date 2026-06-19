В Казахстане могут заблокировать сайты иностранных компаний за неуплату НДС





В Казахстане могут ограничить доступ к сайтам зарубежных компаний и маркетплейсов, которые не исполняют обязательства по уплате НДС, известного как «налог на Google». Об этом сообщил представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Талгат Адилов, передает LS.

По его словам, налоговые органы уже сформировали предварительный список иностранных компаний, в отношении которых выявлены нарушения.

«Пока прецедента такого нет, но суммы крупные недопоступают. К примеру, по итогам прошлого года выявлено 77 компаний, которые не состояли на условной регистрации НДС или у них была разница по его уплате», — сообщил Талгат Адилов.

Какие компании уже получили уведомления

Часть компаний уже исполнила свои налоговые обязательства после уведомлений со стороны КГД.

По данным ведомства, компании-разработчику ChatGPT было направлено уведомление о доначислении налогов на сумму 1,8 млрд тенге. Маркетплейсу AliExpress доначислили около 600 млн тенге.

Когда могут заблокировать сайт

Как пояснили в Комитете государственных доходов, сейчас с иностранными компаниями проводится разъяснительная работа.

Если в течение двух месяцев после получения уведомления компания не устранит нарушения и проигнорирует требования налоговых органов, доступ к её сайту на территории Казахстана может быть ограничен.

С этого года КГД получил полномочия блокировать сайты иностранных компаний и маркетплейсов, не исполняющих требования по уплате НДС.

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