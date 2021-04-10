В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых баллонов

Сенаторы намерены ужесточить правила продажи газовых баллонов в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Парламентарии считают, что так можно избежать трагедий со взрывами, ставшими столь частыми в стране, передает КТК.
Продавцов обяжут требовать от покупателей договор с техобслуживающими компаниями. Если документа не будет, то клиенту откажут.
«Установить обязанность газоснабжающей организации требовать от потребителя заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и баллонов. Либо предоставления такого договора, заключенного со специализированной организацией, оказывающей такого рода услуги. Закрепить право газоснабжающей организации отказывать в продаже газового баллона для бытового использования при отсутствия такого договора», — сообщил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов.
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