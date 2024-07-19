В Казахстане может измениться программа льготного автокредитования

Программу льготного автокредитования могут изменить. Об этом сообщил зампредседателя комитета промышленности Шынгыс Суюнбаев, передает LS.

В ходе публичных обсуждений петиции касательно утильсбора участников спросили, какие меры поддержки граждан по приобретению машин планируется предпринять.

По этому поводу Суюнбаев пояснил, что в Казахстане действует программа льготного автокредитования под 4%, где на револьверной основе 200-250 человек ежемесячно приобретают авто.

«Сенаторы поставили вопрос, почему для многодетных, для людей с инвалидностью не сделать отдельную категорию либо очередь. Мы сказали, хорошо, рассматриваем либо будем вносить изменения. Для них (социально уязвимых слоев – прим. LS) будем ставить преимущества, где они могут брать машины и дальше. Если уже деньги остаются, чтобы другие слои населения будут брать. Может, даже рассмотрим, чтобы учителя, инженеры, врачи. Если есть предложения, готовы», – заключил он.

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